مذيع تنزاني يكشف كواليس زيارة رئيسة بلاده إلى مصر

علق طه كيزوكي، مذيع تنزاني بالإذاعات المصرية الدولية، على زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا لمصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي كامتداد للعلاقات الوطيدة بين مصر وتنزانيا.

وأضاف "طه كيزوكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تعد استمرار للتعاون في عدد من المجالات الثنائية، وتعزيز التبادل التجاري، ومشروعات البنية التحتية والموارد المائية.

وأشار إلى أن شعب تنزانيا ينظر للدولة المصرية بأنها ركيزة أساسية في القارة الأفريقية، خاصة أنها من الدول المحورية في القارة، موضحًا أن مصر من الدول المتقدمة جدا مقارنة بباقي الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أرسل شركة المقاولون العرب وشركة السويد لبناء سد نيريري وتم الانتهاء من 60% من إنشاء السد، موضحًا أن هذا السد سيساهم في زيادة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى إتباع أساليب الري الحديثة خاصة مع تغيرات المناخ التي يعاني منها العالم كله، وأيضا زيادة فرص العمل للشباب التنزاني.