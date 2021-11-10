التضخم في الولايات المتحدة يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم، أن معدل التضخم في البلاد جاء أسوأ مما كان متوقعًا في أكتوبر، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.2% عن أكتوبر 2020، وزاد المؤشر بنسبة 0.9% عن سبتمبر الماضي، وهو أكبر تقدم في أربعة أشهر.

وتوقع متوسط ​​التقدير في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين زيادة بنسبة 5.9% عن العام السابق، في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، وزيادة بنسبة 0.6% عن الشهر السابق.

وعلى خلفية الطلب القوي، عمدت الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بشكل مطرد. في نفس الوقت، تؤدي اختناقات سلاسل التوريد ونقص العمال المؤهلين إلى ارتفاع التكاليف.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم البعض في الفيدرالي الأمريكي، أن تستمر ضغوط الأسعار هذه حتى العام المقبل، مما يبقي التضخم مرتفعًا.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين الأمريكيين تسارعت أيضًا الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع تكاليف السلع، وزيادة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار المستمرة في جميع أنحاء العالم.

وفي الصين، زاد التضخم على مستوى المصانع الشهر الماضي بأكبر قدر خلال 26 عامًا، بينما تسارعت أسعار المستهلكين في البرازيل بأكثر من المتوقع.