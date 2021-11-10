سميرة عبد العزيز تكشف آخر أعمالها مع محمد صبحي (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن بعض الجوانب الحياتية للفنان الراحل أحمد خليل،  قائلة: "كان يقوم بتوزيع فلوسه على أولاده، وكنت أعاتبه على هذا الأمر، كان عامل لأولاده مرتبات شهرية، وانا كنت بنتقد ده، كان بيقول ارفضي تصرفي، بس أنا هعمل كده".

 

 وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إلى ان "خليل" كان حريصًا على منزله ونجلته، مطالبة الإعلام بالبحث عن الفنانين الذي لا يسعون إلى الإعلام والعمل على إبراز أدوارهم وتكريمهم.

 

  ولفتت إلى أنها تقدم مسرحية مع الفنان القدير محمد صبحي كل أسبوع، مشيرة إلى أن المسرحية جميلة للغاية، وتقدم عدد من الموهبين غير المعروفين، معقبة: "شكرًا للفنان محمد صبحي إنه بيقدم لمصر وجوه جديدة، ربنا يبارك له".

 

 


 

 

خليل اخبار محمد صبحي اخبار سميرة عبد العزيز

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