“Boeing” تتحرك لتسوية دعاوى قضائية بشأن تحطم الطائرة الإثيوبية 737 ماكس



وافقت شركة Boeing على الإقرار بالمسؤولية عن الأضرار التعويضية في دعاوى قضائية أقامتها عائلات 157 شخصًا قُتلوا في 2019، بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية 737 ماكس.

نتيجة للاتفاق بين Boeing، لن يطلب محامي الضحايا تعويضات عقابية النابعة من تحطم الطائرة ولن تتحدى شركة Boeing الدعاوى القضائية المرفوعة في إلينوي.

وافقت Boeing على قبول المسؤولية عن جميع التعويضات الأضرار.

شركة Boeing تعود للربحية

وسجلت شركة Boeing أول أرباح ربع سنوية منذ نحو عامين تقريبًا، خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري مدعومة بزيادة في تسليم الطائرات التجارية بعد أن بدأت شركات الطيران في العالم التعافي من آثار الوباء.

وسجلت Boeing دخلًا صافيًا قدره 567 مليون دولار، بربحية سهم معدلة قدرها 40 سنتًا للسهم، مقابل خسائر 83 سنتًا للسهم، إذ استمر تسجيل شركة تصنيع الطائرات للخسائر في 6 أرباع متتالية، أي منذ الربع الثالث في عام 2019.

وبلغت إيرادات شركة Boeing نحو 17 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 16.54 مليار دولار.