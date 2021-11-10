جمال شيحة: مصر أصبحت خالية من فيروس سي (فيديو)

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، إن تجربة مصر في مواجهة فيروس سي فريدة وغير قابلة للتكرار، معقبًا: "محدش عمل زينا في العالم، تجرية مصر في مواجهة فيروس سي مميزة، كونها كانت من أكثر الدول في نسب الإصابة بالفيروس"

وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مصر كانت تسجل 150 ألف إصابة بفيرس سي سنويا، مشيرًا إلى أن سعر دواء فيروس سي في أمريكا كان يبلغ ألف دولار للقرص في عام 2012، وفي المقابل تبنت مصر علاج المرضى، لينخفض عدد المصابين.

ولفت إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لمواجهة فيروس سي كانت جبارة، معقبًا: "فحص الشعب بأكمله قرار لم يتخذ في أي مكان بالعالم، مصر أصبحت خالية من وباء فيروس سي بنسبة أقل من 1%".