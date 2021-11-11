الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 11-11-2021

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 11-11-2021، حيث يسود البلاد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

 

وقالت الأرصاد الجوية في البيان، إنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

 

 حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 

شبورة مائية كثيفة
ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد اليوم الخميس شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 

درجات الحرارة اليوم الخميس
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

حالة الطقس ليلا شبورة مائية كثيفة بيان هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف بدرجات الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الخميس
ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. بلاغ ضد الشيخ أحمد كريمة لتحريضه ضد القانون والعلم الحديث

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022.

عاجل.. انقلاب مفاجئ فى حالة الطقس (فيديو)

عاجل.. الأهلي يُحدد السعر النهائي لبيع ديانج

عاجل.. أول رد من الحكومة علي رفع الغياب عن طلاب المدارس

قرار ناري من كارتيرون في الزمالك

ميلان يوضح حقيقة طرد رايولا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستراليا ضد السعودية في تصفيات كأس العالم 2022