تعرف على موعد ظهور نتيجة القبول بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

يبحث الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة عن موعد ظهور نتيجة القبول بمدرسة الضبعة للطاقة النووية.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية موعد ظهور نتيجة القبول بمدرسة الضبعة للطاقة النووية.

موعد ظهور نتيجة القبول بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة القبول بمدرسة الضبعة للطاقة النووية سيتم ظهورها قريبا وخلال أيام، وقد تم الانتهاء من إجراء كشف الهيئة يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 لعدد(77) طالبًا، منهم (27) طالبا من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالبا من باقى المحافظات.

اختبارات المرحلة الأولى

وقالت وزرة التربية التعليم أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 126 طالبا من إجمالي (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية، وقد حضر (77) طالبا فقط امتحانات المرحلة الثانية التي بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.



اختبارات المرحلة الثانية

وقد تضمنت المرحلة الثانية اختبارات اللياقة النفسية واللياقة الطبية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهنى واللغة الإنجليزية.

القبول بمدرسة الضبعة للطاقة النووية تتطلب هذه المزايا

-يجب على الطالب الذي يرغب فى الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا في ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية.

-يجب على الطالب أن يتميز في اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة فى هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية فقط.