تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدا

ننشر لكم في السطور التالية أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن 4 مناطق بالجيزة، غدا الجمعة، الموافق 12-11-2021، بهدف قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر 1200 مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة، وذلك لتغيير محابس قطر (1200مم- 600 مم)، وربط خط قطر 600 مم الجديد على الخط قطر 1200 مم بميدان الشجرة لاستكمال أعمال غسيل الخط.

أماكن انقطاع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

حي الوراق

حي شمال الجيزة

حي العجوزة

حي بولاق الدكرور

مواعيد انقطاع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدا

وعن مدة قطع المياه بالمناطق المذكورة أعلاه، ستكون ٦ ساعات اعتبارا من الساعه ١٢ مساء الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/١٢ وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق٢٠٢١/١١/١٣.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعماللإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

وتهيب محافظة الجيزة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلبعلى رقم طوارئ ١٢٥.