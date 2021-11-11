ننشر لكم في السطور التالية رد فعل الدكتور أشرف زكي على شائعة اختيار الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين خلفا له، وانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد فعل أشرف زكي على شائعة اختيار أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "هذا الكلام لا صحة له تماما، إحنا كان عندنا انتخابات يوم الجمعة تجديد نصفي لـ6 أعضاء فقط، انتخابات النقيب كمان سنتين إن شاء الله".

وأضاف زكي، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي: "مروج الشائعة بيعمل أخبار فيك من أجل الشوشرة، ومحامي النقابة حدده ورفع عليه قضية بسبب إثارة الرأي العام.. كل التقدير والاحترام للفنان أحمد عبد العزيز وهو مش طرف في الحكاية خالص".

أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام

وتقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أمس الأربعاء، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه أحد الأشخاص بترويج خبر كاذب على “فيس بوك”، ادعى فيه تقلد الفنان أحمد عبدالعزيز منصب نقيب المهن التمثيلية خلفًا له.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

كانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية قد أسفرت عن فوز ستة أعضاء، هم منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبدالله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.