رد فعل أشرف زكي على شائعة اختيار أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

ننشر لكم في السطور التالية رد فعل الدكتور أشرف زكي على شائعة اختيار الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين خلفا له، وانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

رد فعل أشرف زكي على شائعة اختيار أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "هذا الكلام لا صحة له تماما، إحنا كان عندنا انتخابات يوم الجمعة تجديد نصفي لـ6 أعضاء فقط، انتخابات النقيب كمان سنتين إن شاء الله".

 

وأضاف زكي، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي: "مروج الشائعة بيعمل أخبار فيك من أجل الشوشرة، ومحامي النقابة حدده ورفع عليه قضية بسبب إثارة الرأي العام.. كل التقدير والاحترام للفنان أحمد عبد العزيز وهو مش طرف في الحكاية خالص".

 

أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام

وتقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أمس الأربعاء، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه أحد الأشخاص بترويج خبر كاذب على “فيس بوك”، ادعى فيه تقلد الفنان أحمد عبدالعزيز منصب نقيب المهن التمثيلية خلفًا له.

 

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

كانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية قد أسفرت عن فوز ستة أعضاء، هم منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبدالله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.

رد فعل أشرف زكي أشرف زكى شائعة اختيار الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين الفنان أحمد عبد العزيز الفنان أشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. بلاغ ضد الشيخ أحمد كريمة لتحريضه ضد القانون والعلم الحديث

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022.

عاجل.. انقلاب مفاجئ فى حالة الطقس (فيديو)

عاجل.. الأهلي يُحدد السعر النهائي لبيع ديانج

عاجل.. أول رد من الحكومة علي رفع الغياب عن طلاب المدارس

قرار ناري من كارتيرون في الزمالك

ميلان يوضح حقيقة طرد رايولا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستراليا ضد السعودية في تصفيات كأس العالم 2022