البورصة توقف أسهم  4 شركات لتجاوزهم نسبة 10%

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

اعلنت إدارة البورصة  في جلسة، اليوم الخميس، ايقاف  أسهم 4 شركات عن التداولات لمدة 10 دقائق لتجاوزهم نسبة 10%.

 

وأوضحت البورصة اسماء الشركات التى تم إيقاف التداولات  على اسهمها وهي  سماد مصر ( ايجيفرت)،  وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي،  والاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية،  وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

 

وشهدت البورصة في بداية تعاملات اليوم ارتفعت  مؤشراتها بشكل جماعي في بداية تعاملات، جلسة اليوم الخميس، بدعم من قرارات عديدة  لمجلس الوزراء لتحفيز وتنشيط  التداولات، وزيادة عدد الشركات المدرجة بها، ليربح  رأسمالها السوقي قيمة 2.7 مليار جنيه بعد مرور 30 دقيقة من بدء الجلسة.

 

وصعد مؤشر" Egx30"  الرئيسي بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستويات 11514.21 نقطة،  وزاد مؤشر " EGX70"  متساوي الأوزان بنسبة 0.4% ليصل إلى مستويات 2129.62 نقطة،  وارتفع المؤشر " EGX100"  متساوي الأوزان بنسبة.0.43% ليصل إلى3103.15 نقطة.

 

البورصة البورصة المصرية تعاملات البورصة المصرية
ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. بلاغ ضد الشيخ أحمد كريمة لتحريضه ضد القانون والعلم الحديث

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022.

عاجل.. انقلاب مفاجئ فى حالة الطقس (فيديو)

عاجل.. الأهلي يُحدد السعر النهائي لبيع ديانج

عاجل.. أول رد من الحكومة علي رفع الغياب عن طلاب المدارس

قرار ناري من كارتيرون في الزمالك

ميلان يوضح حقيقة طرد رايولا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستراليا ضد السعودية في تصفيات كأس العالم 2022