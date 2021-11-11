البورصة توقف أسهم  4 شركات لتجاوزهم نسبة 10%

اعلنت إدارة البورصة في جلسة، اليوم الخميس، ايقاف أسهم 4 شركات عن التداولات لمدة 10 دقائق لتجاوزهم نسبة 10%.

وأوضحت البورصة اسماء الشركات التى تم إيقاف التداولات على اسهمها وهي سماد مصر ( ايجيفرت)، وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي، والاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

وشهدت البورصة في بداية تعاملات اليوم ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي في بداية تعاملات، جلسة اليوم الخميس، بدعم من قرارات عديدة لمجلس الوزراء لتحفيز وتنشيط التداولات، وزيادة عدد الشركات المدرجة بها، ليربح رأسمالها السوقي قيمة 2.7 مليار جنيه بعد مرور 30 دقيقة من بدء الجلسة.

وصعد مؤشر" Egx30" الرئيسي بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستويات 11514.21 نقطة، وزاد مؤشر " EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 0.4% ليصل إلى مستويات 2129.62 نقطة، وارتفع المؤشر " EGX100" متساوي الأوزان بنسبة.0.43% ليصل إلى3103.15 نقطة.