البلاك فرايدي.. نصائح جهاز حماية المستهلك منعا للوقوع في فخ العروض الوهمية

انطلق موسم التخفيضات المعروف بـ "البلاك فريداي" من بداية الشهر ويستمر حتى نهايته، وتشهد المولات والمحال التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء المنتجات بعد التخفيضات، ولكن هناك بعض الناس يقعون في فخ العروض الوهمية، لذا يجب توخي الحذر واتباع نصائح جهاز حماية المستهلك منعا للوقوع في فخ العروض الوهمية والتخفيضات غير المنطقية.

وعن النصائح التي وضعها جهاز حماية المستهلك من خلال موقع الرسميظن للحد من استغلال بعض التجار للمواطنين والنصب عليهم:

نصائح جهاز حماية المستهلك منعا للوقوع في فخ العروض الوهمية

-التزام المواطنين بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.



-على المستهلكين والتأكد من عدم تضمين العروض أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها.

-التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

-التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

-الحرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة "العروض".

-تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

شكاوى التخفيضات والعروض الوهمية

ومن لديه شكوى من المستهلكين بشأن التخفيضات والعروض الوهمية يمكنه الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وفي يوم الجمعة السوداء، يبدأ المشترين بالإقبال على السلع والمنتجات مما يدفعهم للمشاجرة فيما بينهم للفوز بالسلعة قبل نفاذ الكمية المحددة، وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة حول الجمعة السوداء "Black Friday"، من الموعد وسبب التسمية وخلافه.

موعد الجمعة البيضاء 2021 أو الجمعة السوداء

يوافق يوم الجمعة الآخير من شهر نوفمبر من كل عام هو يوم الجمعة البيضاء - الجمعة السوداء، ويهتم به العديد من المواطنين للإقبال على المحل التجرية للحصول على أفضل التخفيضات والمنتجات بأسعار مذهلة، ويوافق يوم الجمعة البيضاء أو الجمعة السوداء أي البلاك فرايداي هذا لعام يوم 27 من شهر نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي الذي وافق يوم 29 -11-2020.

الجمعة السوداء أم الجمعة البيضاء.. سبب التسمية

أطلق عليها الجمعة السوداء للمرة الأولى في عام 1960م من قبل شرطة مدينة فيلاديلفيا، حيث واجهت الشرطة في هذا اليوم أزمة مرورية وتجمهر العملاء في طوابير طويلة أمام المحلات، وحدثت فوضى كبيرة نتيجة الازدحام وتسبب النس في حدوث اختناقات مرورية، مما جعلت الشرطة تصف هذا اليوم وتطلق عليه “الجمعة السوداء”.

وبدأت الفكرة تتداول وتنتشر في جميع ربوع العالم، وأصبح يوم الجمعة لأخير من نوفمبر هو يوم العروض والتخفيضات العالمي، وبدأ الناس يستعدون لهذا اليوم من بداية لعام عن طريق توفير لمبالغ المالية للشراء في يوم العروض والتخفيضات.

ولكن عندما انتقلت الفكرة للدول العربية فقررت أن تطلق عليها الجمعة البيضاء، نظرا لأن وصف الجمعة السوداء غير مستحب، لأسباب تتعلق بالنهي شرعًا عن سب الزمن والتشاؤم، بجانب خصوصية يوم الجمعة لدى أغلبية العرب من المسلمين.

الشركات والمواقع العربية والأجنبية.. تخفيضات الجمعة السوداء

وعن المواقع الكبيرة المتخصصة في التسوق الإلكتروني على الإنترنت لعروض الجمعة السوداء تتمثل في أمازون، وإيباي

ومن أشهر المواقع العربية موقع سوق جوميا، موقع سوق دوت كوم، كما أن المولات الكبرى الشهيرة تشارك في عروض هذا اليوم مثل مول العرب، وكارفور، وهايبر وان.