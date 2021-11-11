إعداد القادة: ثقافة التطوع تعمل على تعزيز قيم المحبة والانتماء

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معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
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شارك الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، فى افتتاح مشروع سفراء الأزهر تحت شعار "تأهيل القيادات الازهرية.. صناعة قائد متطوع"، والتى تنظمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجامعة الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد  الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع،  وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية معهد إعداد القادة، ويهدف هذا البرنامج لإعداد قيادات سفراء الأزهر وترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي.


ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن التطوع أصبح اليوم سمة من سمات العصر وفرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو تنمية وصقل شخصيتهم وتطوير قدراتهم والاحساس بالمسؤولية نحو بلدهم بما يعمل على تعزيز قيم المحبة والانتماء والولاء  نحو المشاركة فى تنمية المجتمع، وكذلك الشعور بالثقة واكتساب مهارات جديدة تعزز القيم الإيجابية، كما تعزز روح التعاون والمحبة والإيثار وبذل الجهد من اجل الاخرين والاحساس بهم.


جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلي تأهيل ١٠٠٠ من الأزهريين وتضمن خلال فعالياته محاضرة عن إستراتيجية إعداد القادة، وذلك بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر.


 

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