البلاك فرايدي2021.. الموعد الرسمي للتخفيضات وشراء المنتجات بنصف الثمن

يبحث المهتمين بشراء المنتجات بأسعار مخفضة، والذين يوفرون مبالغ مالية لعروض البلاك فرايداي، ننشر لكم في المقالة التالية، الموعد الرسمي للتخفيضات وشراء المنتجات بنصف الثمن.

تخفيضات وخصومات تصل إلي 85%

تقوم المحال التجارية الكبرى بعمل تخفيضات وخصومات تصل إلي 85% بمناسبة عروض البلاك فرايدي 2021، على منتجات الملابس الرجالي والحريمي والاطفال ومستلزمات البيت والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ولعب الأطفال وخلافه.

الموعد الرسمي للتخفيضات وشراء المنتجات بنصف الثمن

تبدأ العروض في شهر نوفمبر كل عام في الدول العربية، ويكون هناك عروض وتخفيضات مذهلة كل آخر جمعة خلال شهر نوفمبر، وعن الموعد الرسمي للتخفيضات وشراء المنتجات بنصف الثمن يكون يوم الجمعة 26 نوفمبر.

وتخفيضات البلاك فرايداي ""Black Friday"، جاءت من أجل حل الأزمة في حركة البيع والشراء بأسعار مذهلة وبتخفيضات كبيرة.

وفي يوم الجمعة السوداء يبدأ الجماهير بالتوافد على العروض، وهم على استعداد تام لهذا اليوم للحصول على المنتجات بتخفيضات كبيرة تصل لـ90%، وهناك بعض المواطنين يطلبون احتياجاتهم عبر التسويق الالكتروني.

وفي يوم الجمعة السوداء، يبدأ المشترين بالإقبال على السلع والمنتجات مما يدفعهم للمشاجرة فيما بينهم للفوز بالسلعة قبل نفاذ الكمية المحددة.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة حول الجمعة السوداء "Black Friday"، من الموعد وسبب التسمية وخلافه.

موعد الجمعة البيضاء 2021 أو الجمعة السوداء

يوافق يوم الجمعة الآخير من شهر نوفمبر من كل عام هو يوم الجمعة البيضاء - الجمعة السوداء، ويهتم به العديد من المواطنين للإقبال على المحل التجرية للحصول على أفضل التخفيضات والمنتجات بأسعار مذهلة، ويوافق يوم الجمعة البيضاء أو الجمعة السوداء أي البلاك فرايداي هذا لعام يوم 27 من شهر نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي الذي وافق يوم 29 -11-2020.

الجمعة السوداء أم الجمعة البيضاء.. سبب التسمية

أطلق عليها الجمعة السوداء للمرة الأولى في عام 1960م من قبل شرطة مدينة فيلاديلفيا، حيث واجهت الشرطة في هذا اليوم أزمة مرورية وتجمهر العملاء في طوابير طويلة أمام المحلات، وحدثت فوضى كبيرة نتيجة الازدحام وتسبب النس في حدوث اختناقات مرورية، مما جعلت الشرطة تصف هذا اليوم وتطلق عليه “الجمعة السوداء”.

وبدأت الفكرة تتداول وتنتشر في جميع ربوع العالم، وأصبح يوم الجمعة لأخير من نوفمبر هو يوم العروض والتخفيضات العالمي، وبدأ الناس يستعدون لهذا اليوم من بداية لعام عن طريق توفير لمبالغ المالية للشراء في يوم العروض والتخفيضات.

ولكن عندما انتقلت الفكرة للدول العربية فقررت أن تطلق عليها الجمعة البيضاء، نظرا لأن وصف الجمعة السوداء غير مستحب، لأسباب تتعلق بالنهي شرعًا عن سب الزمن والتشاؤم، بجانب خصوصية يوم الجمعة لدى أغلبية العرب من المسلمين.

الشركات والمواقع العربية والأجنبية.. تخفيضات الجمعة السوداء

وعن المواقع الكبيرة المتخصصة في التسوق الإلكتروني على الإنترنت لعروض الجمعة السوداء تتمثل في أمازون، وإيباي

ومن أشهر المواقع العربية موقع سوق جوميا، موقع سوق دوت كوم، كما أن المولات الكبرى الشهيرة تشارك في عروض هذا اليوم مثل مول العرب، وكارفور، وهايبر وان.