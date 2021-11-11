وزير الاتصالات: مصر لديها المقومات لتصبح مركزا اقليميا في صناعة مراكز البيانات

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتوربول نومبا اوم المدير الاقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى؛ تناول اللقاء المرحلة الجديدة من الشراكة وفرص التعاون في مجال التحول الرقمي والبنية التحتية، واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة بخطط تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الانترنت لكافة المواطنين بأسعار مناسبة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمواطنة؛ موضحا مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإقامة بنية تحتية معلوماتية فى 4500 قرية على مستوى الجمهورية وذلك عن طريق توفير انترنت فائق السرعة بالمنازل من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وانشاء محطات محمول تشاركية، وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه المجال؛ مشيرا إلى سعى الوزارة للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس فى خدمة القطاع الصناعى لا سيما الصناعات اللوجيستية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت سعى مصر لتصبح مركزا اقليميا فى صناعة مراكز البيانات؛ مشيرا إلى إنه من المقرر مع حلول العام القادم ان يصل عدد الكابلات التى تمر بالاراضي المصرية إلى 18 كابلا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن وكذلك زيادة عدد محطات انزال الكابلات البحرية الدولية إلى عشرة محطات انزال خلال العام الحالي، لافتا إلى إنه تم إطلاق شبكة دولية حول القارة الأفريقية بالكامل (HARP) وهي مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية تربط القارة الأفريقية بأكملها بأوروبا عن طريق فرنسا وإيطاليا والبرتغال ومقرر دخول النظام فى الخدمة فى عام 2023؛ معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة للوصول إلى مجتمع رقمي يتبنى ويدمج التقنيات في كافة المجالات والتى أثمرت عن اطلاق مايقرب من 100 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية مع العمل على زيادة الخدمات تباعا؛ لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ مشروع لانشاء نظم للبرمجيات الحكومية والذي يتم من خلاله اتاحة خدمة حكومية تشاركية جديدة.

كما نوه الدكتور عمرو طلعت إلى ان مصر انشأت المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي والذي تم من خلاله اطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، موضحا إنه تم انشاء مركز للابتكار التطبيقي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة فى مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصرى حيث تم اقامة شراكات دولية لتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها الرعاية الصحية، والزراعة، بالاضافة إلى التعاون مع اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات فى مجال اخلاقيات الذكاء الاصطناعي كما تقود مصر مجموعة العمل العربي ومجموعة العمل الافريقي، مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى خلال عام واحد.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتوسع في نشر مراكز ابداع مصر الرقمية لإتاحة التدريب التقني ودعم الابداع الرقمي وريادة الأعمال؛ موضحا الطفرة التى يشهدها قطاع الشركات الناشئة وريادة الاعمال في مصر.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور بول نومبا اوم المدير الاقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى ان المرحلة الحالية تشهد صياغة المرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر والبنك الدولي؛ معربا عن سعى البنك الدولى لتعزيز هذه الشراكة؛ مثمنا على جهود الوزارة بالعمل بعدد من توصيات البنك الدولي وتفعيلها.

واضاف الدكتور بول نومبا اوم ان البنك الدولى لديه اولوية بقضية تغير المناخ والتحول الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا على ان مصر تمتلك كافة المقومات والكفاءات الرقمية القادرة على انجاح وتسريع عمليات التحول إلى مجتمع رقمي.

كما اكدت السيدة مارينا ويس المدير الاقليمي للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتي أن البنك الدولي لدية اجندة اولويات ويسعى لدعم الجهود المصرية؛ مشيرة إلى ان تكنولوجيا المعلومات هي عماد التنمية في مصر وعنصر اساسي لتحقيق نمو شامل.

حضر الاجتماع؛ المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والاستاذ تامر طه مستشار وزيرة التعاون الدولى للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد اوليفن براديت مدير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بالبنك الدولى.