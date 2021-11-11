الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتكشف أماكن سقوط الأمطار الفترة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد بدء من غدا الجمعة 12-11-2021، لفرص أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، ،من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، وعن أماكن سقوط الأمطار إليكم البيان التالي:





- أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة 12 نوفمبر:



أكدت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، بجانب مطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة





- أماكن سقوط الأمطار السبت 13 نوفمبر:



وتتوقع الأرصاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة





- أماكن سقوط الأمطار الأحد 14 نوفمبر:



وعن أماكن سقوط الأمطار الأحد 14 نوفمبر تكون خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 11-11-2021، حيث يسود البلاد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وقالت الأرصاد الجوية في البيان، إنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



شبورة مائية كثيفة

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد اليوم الخميس شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم الخميس

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.



