عقب تعرض الباخرة السياحية "ملكة النيل" للشحوط .. توجيه محافظ أسوان بتكثيف أعمال التعويم .. وإستكمال البرنامج السياحى للسائحين

شحوط الباخرة السياحية "ملكة النيل" فى أسوان

محافظات
شحوط باخرة بأسوان
شحوط باخرة بأسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته، عقب تعرض الباخرة السياحية "ملكة النيل" للشحوط فى أحد الجزر النيلية أمام مرسى معبد كوم أمبو، حيث وجه بتكثيف أعمال تعويم وسحب الباخرة التي تقل 70 سائحا من جنسيات مختلفة حيث قامت الهيئة العامة للنقل النهرى بالدفع بعدد 2 كراكة و2 صندل للسحب، بجانب شفط الرمال.

 

وأكد على أنه تم تشكيل خلية أزمة تضم جميع المسئولين المختصين بقيادة نائب المحافظ أحمد شعبان الذين توجهوا لموقع الشحوط للأسرع بتعويم الفندق العائم، كما تم إستكمال البرنامج السياحى للأفواج السياحية المقيمة به بزيارة معبد كوم أمبو، بجانب استمتاعهم بالخدمات الترفهية والسياحية المقدمة لهم.

 

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه جارى التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء شعبان عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى لتكثيف أعمال تطهير المجرى الملاحى من خلال تكريك وتطهير نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة وخاصة في 5 مناطق تقع بها جزر وترسيبات طينية.

 وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الإختناقات الملاحية، وهو الذى يتوازى مع تركيب شمندورات فى المسافة ما بين أسوان والأقصر للقضاء على ظاهرة الشحوط، ولكن عدم الالتزام بتركيب أجهزة الجس الصوتى وGPS والأخطاء البشرية لقائدى الفنادق العائمة والدهبيات، وهو الذى يحتاج إلى مراجعة من الشركات المالكة لها.

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اللواء اشرف عطية محافظ أسوان اسوان شحوط سفين ملكة النيل الباخرة السياحية

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