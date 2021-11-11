في رسالة دكتوراه.. وكيل "دستورية الشيوخ" يوصي بالتوسع في تطبيق التقاضي الإلكتروني (صور)

حصل وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ النائب باهر أمين، على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية في الرسالة المقدمة منه بعنوان "دور أعوان القاضي في تحقيق العدالة.. نحو عدالة ناجزة"، وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الإسكندرية "مشرفا" وعضوية كل من الأستاذ الدكتور الأنصاري النيداني وكيل كلية الحقوق بجامعة بنها، والمستشار الدكتور خالد أبو الوفا.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بمجهود الباحث في تأصيل وتعميق البحث وإثارة الإشكالية التي تتعلق بتعطيل العدالة وبطء اجراءات التقاضي من قبل اعوان القاضي، مما يجعل الدراسة مرجعا هاما لكل من المشرع والجهات المختصة والباحثين في القانون، حيث أصابت الدراسة هدفها، فتناولت بشكل دقيق أهم السلبيات العملية لأعوان القاضي وانعكاساتها على سير العدالة.

وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل عدد من النصوص القانونية المتعلقة بكل من المحضر والكتبة وأمناء السر من خلال تحجيم سلطاتهم الإجرائية، وإعادة النظر في منهج الإشراف والرقابة الإدارية عليهم، كما انتهت الدراسة إلى أهمية توسيع نظام التقاضي الإلكتروني ليشمل كافة أنواع المحاكم، أسوة بالتقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية من أجل القضاء على السلبيات التي رصدتها الدراسة لدور أعوان القاضي بشأن الإجراءات والمواعيد القضائية، وفيما يخص دور النيابة العامة والشرطة في معاونة القاضي المدني فقد انتهت الدراسة إلى ضرورة إنشاء نيابة متخصصة لمنازعات الحيازة، وإدارة للشرطة القضائية تتبع وزارة العدل تختص بالإشراف على تنفيذ أحكام القضاء المدني.

وأعربت لجنة المناقشة عن أملها في أن تضع المؤسسات التشريعية أو الأجهزة التنفيذية المختصة، توصيات الدراسة قيد التنفيذ، لما تسهم به في القضاء على مشكلة بطء إجراءات التقاضي، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة في المنازعات المدنية، كما أن توصيات الدراسة تتسق مع مقتضيات كل من الهدف الثاني والسادس لـ(رؤية مصر 2030) والذي يتضمن تحقيق العدالة وحوكمة مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وتفعيل المساءلة.

خلال مناقشة رسالة الدكتوراه

خلال مناقشة رسالة الدكتوراه