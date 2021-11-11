بنك ناصر يبحث سبل التعاون مع التنمية الإسلامي بجده

عقد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من مسؤلي بنك التنمية الاسلامي بجدة لبحث فرص وأطر التعاون المشترك والمشروعات التي يمكن تنفيذها والتي تساهم في تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

واستهل عشماوي الإجتماع بنبذه تعريفية عن تاريخ البنك كأول البنوك الاجتماعيه والتنمية المستدامة وبنك الإدخار متناهى الصغر الأول فى شمال افريقيا والمنطقة العربية مستعرضا نمو رأس مال البنك إلى 3 مليار جنيه مما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته المجتمعية للكثير من الأفراد من خلال زيادة منح التمويلات الاجتماعية وتقديم تمويلات انتاجية للمرأة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من هذه الموارد لتقديم التمويلات للعملاء بعائد مميز وتشجيع الإدخار وقبول الودائع الاستثمارية وأوضح الطفرة التي حققها البنك في أرباح العام المالي الحالي وترابط النشاط الاجتماعي والمصرفي بالبنك وأن هدف البنك الأساسي هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيه واستخدام الأرباح المحققة في الجانب المجتمعي.

وأوضح عشماوي أن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، يهدف إلي المشاركة الفعالة فى خطط ومبادرات التنمية المستدامة وسياسات التمكين الإقتصادى من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى وطرح نماذج جاذبة للإدخار متناهى الصغر بمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية هذا بجانب التكامل مع إستراتيجية وزارة التضامن بإعتبار البنك ذراع مالى لوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرض احد المسؤلين ببنك التنمية الاسلامي حرصهم على تعزيز التعاون مع البنك في مجالات، التنمية المستدامة والصحة بالإضافة إلي المشاركة في الإستثمار للمشروعات ذات الإختصاص كما أنه يتيح الفرصه للبنك للاستفادة من التمويلات والتعاون بينهما في المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية من خلال تشجيع ودعم ريادة الاعمال وتنويع مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة.



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