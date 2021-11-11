"التعليم العالي الأردنية" تعلن بدء تقديم طلبات البعثات والمنح الداخلية (تفاصيل)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مملكة الأردن، اليوم الخميس، موعد بدء التقديم للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وذلك لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022.

وأشارت وزارة التعليم العالي في الأردن، إلى أن الطلبات مقرر أن تقدم خلال الفترة من يوم الاثنين المقبل، وحتى مساء يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري.

ودعت الوزارة، جميع الطلبة الأردنيين الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط من هنـــــــــــــا، وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه.

وأكدت الوزارة الأردنية، على ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، وللاطلاع عليها يمكن الدخول إلى الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــا.

وشددت زارة التعليم العالي الأردنية، على أن عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية الموضحة في النشرة الإرشادية).

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة في مملكة الأردن وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائيًا إلى حرم الوزارة تسهيلًا عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعًا".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم هذا العام ولأول مرة بإعلان نقاط الطلبة التي تم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط، وأخيرًا ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.