التحالف العربي يعلن مقتل 125 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية

أعلن التحالف العربي، في بيان اليوم الخميس، عن تنفيذ 22 عملية استهدفت ميليشيات الحوثي في صرواح والبيضاء.

وأوضح التحالف، أن العمليات أسفرت عن مقتل 125 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية.

وخلال الأيام الماضية، تكبدت ميليشيات الحوثي هزائم قاسية على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة، وذلك في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب.

وأحرزت قوات الجيش اليمني تقدما ملحوظا في الجبهات الغربية من مدينة تعز، جنوبي البلاد، فيما تدور المعارك على أشدها في جبهات مأرب (شرق)، وهو محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.