أمطار رعدية.. ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 12/11/2021 في مصر

تشهد حالة الطقس غدا أمطار رعدية على بعض المناطق من البلاد، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا خلال هذه الأيام.

ونقدم لكم في السطور التالية بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021 في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة، خيث قالت إنالطقس غدا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

كما أوضح الخبراء في بيان صادر منذ قليل عن الهيئة، أنّ الطقس خلال ساعات الليل سيكون لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وتوقع خبراء الأرصاد تكوّن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوهت الهيئة بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية “السلوم - مطروح - الضبعة” على فترات متقطعة 30% تقريبا، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد "حلايب - شلاتين - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان" على فترات متقطعة 50:40% تقريبا.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطق غدا في البحر المتوسط معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة الطقس غدا في البحر الأحمر تكون معتدل أيضًا، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 26 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 26 18

بلطيم 26 17

مطروح 26 17

السلوم 25 18

سيوة 27 15

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 26 19

العريش 26 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 28 12

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 12

الطور 28 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 17

المنيا 28 18

أسيوط 27 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 17

أسوان 33 19

إدفو 32 20

أبو سمبل 32 20

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 21