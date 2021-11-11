تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3460 طن رخام بالميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، فى بيان صادر، اليوم الخميس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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