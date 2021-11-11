ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهد ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24328 طنا، تشمل 2578 طن رمل و21750 طن سوبر فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59355 طنا تشمل 1096 طن خشب زان و3773 طن ابلاكاش و14000 طن سلاج و4193 طن ذرة و24500 طن فول صويا و3293 طن كلوريد ايثلين و8500 طن خردة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 24 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وفرنسا والهند ومالطا وأمريكا وسلوفينيا ونيوزلندا وسنغافورة وسريلانكا واليونان وانجلترا وكرواتيا وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1040 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 108076 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106249 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2684 طن قمح متجهين إلى صوامع بني سويف وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4129 شاحنة.

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