أسعار الذهب تواصل خلال تعاملات اليوم الخميس



واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس مع تراجع معنويات الأسواق إثر ارتفاع التضخم الأمريكي لأعلى مستوياته في 31 عاما، وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر صعودا بنسبة 0.52% عند 1858 دولار للأوقية، بعدما حقق أمس أعلى مستوياته منذ 16 يونيو، كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.78% عند 24.96 دولار للأوقية.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين - الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات - بنسبة 6.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي مسجلا أسرع وتيرة صعود منذ 1990 ويواصل التضخم الارتفاع أعلى 5% للشهر الخامس على التوالي.