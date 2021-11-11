أسعار الذهب تواصل خلال تعاملات اليوم الخميس
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس مع تراجع معنويات الأسواق إثر ارتفاع التضخم الأمريكي لأعلى مستوياته في 31 عاما، وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر صعودا بنسبة 0.52% عند 1858 دولار للأوقية، بعدما حقق أمس أعلى مستوياته منذ 16 يونيو، كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.78% عند 24.96 دولار للأوقية.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين - الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات - بنسبة 6.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي مسجلا أسرع وتيرة صعود منذ 1990 ويواصل التضخم الارتفاع أعلى 5% للشهر الخامس على التوالي.