تداول 1064 طن بضائع عامة و291 شاحنة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة و291 شاحنة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر -في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادرات شملت 712 طن بضائع عامة و133 شاحنة بينما شملت حركة الواردات 352 طن بضائع عامة و158 شاحنة وتتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة بلغت 120 شاحنة و23 سيارة ملاكي ومغادرة السفينة "دليلة" بحمولة 102 شاحنة كما استقبل ميناء نويبع السفينة "عمان" والسفينة "سيناء" ومغادرة السفينة "ايلة" حيث تم استقبال 38 شاحنة بحمولة 352 طن وتصدير 31 شاحنة بحمولة 712 طنا و7 سيارات ملاكي.