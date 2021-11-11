فیلم "أمیرة" لـ محمد دیاب یمثل الأردن في ترشیحات جوائز الأوسكار

اختارت المملكة الأردنیة فیلم أمیرة للمخرج محمد دیاب لیكون ممثلًا لھا في ترشیحات أفضل فیلم أجنبي في جوائز أكادیمیة علوم وفنون الصور المتحركة صُناع السینما “الأوسكار” الرابع والتسعون، ویقام حفل توزیع الجوائز في ھولیوود في مارس من العام المقبل ومن المرتقب اختیار القائمة القصیرة مطلع 2022.

وقبل أیام حصل فیلم أمیرة على تنویھ خاص من لجنة تحكیم مھرجان أیام قرطاج السینمائیة حیث شارك في المسابقة الرسمیة، كما ینافس خلال أیام في مھرجان البحر الأحمر السینمائي الدولي حیث تم اختیاره ضمن قسم اختیارات عالمیة.

ومؤخرًا شارك فیلم أمیرة في مھرجان أیام فلسطین السینمائیة، وقبلھا شھد عرضھ الأول في العالم العربي بـمھرجان الجونة السینمائي، وشھدت عروضھ إقبالًا كبیرًا من النجوم ووسائل الإعلام والجمھور وكذلك أبطال وصُناع الفیلم، وأقیمت ندوة نقاشیة مع وسائل الإعلام والنقاد والحضور من الجمھور بعد عرض الفیلم.

وفي عرضه العالمي الأول بـمھرجان فینیسیا السینمائي حصد فیلم أمیرة ثلاث جوائز وتلقى الفیلم ومخرجھ محمد دیاب والأبطال وباقي صناعھ سیلًا من الإشادات من نُقاد ومواقع عالمیة بالإضافة لاستقبال الجمھور الإیطالي لھ بـ7 دقائق من التصفیق.

الجوائز التي فاز بھا فیلم أمیرة ھي جائزة لانتیرنا ماجیكا التي تمنحھا جمعیة تشینیتشیركولي الوطنیة الاجتماعیة الثقافیة للشباب )CGS(، جائزة إنریكو فولتشینیوني التي یمنحھا المجلس الدولي للسینما والتلیفزیون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة یونسكو، وجائزة إنترفیلم لتعزیز الحوار بین الأدیان.

وتدور أحداث الفیلم حول أمیرة، وھي مراھقة فلسطینیة ولدت بعملیة تلقیح مجھري بعد تھریب منيّ والدھا نوار السجین في المعتقلات الإسرائیلیة، على الرغم من اقتصار علاقتھما على زیارات السجن یظل نوار بطل أمیرة، ویعوضھا حب من حولھا عن غیاب والدھا، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ویُكشف أن نوار عقیم، تنقلب حیاة أمیرة رأسًا على عقب.

ویضم فریق عمل فیلم أمیرة عدد كبیر من النجوم العرب، في مقدمتھم صبا مبارك وعلي سلیمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي یقدمھا الفیلم لأول مرة سینمائیًا في دور أمیرة، مع قیس ناشف وولید زعیتر، وھو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق لھ التعاون مع دیاب في فیلم اشتباك، ومن تألیف الثلاثي محمد وخالد وشیرین دیاب.