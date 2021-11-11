بالفيديو.. فاتن موسى تعلن تفاصيل جديد بشأن طلاقها من مصطفى فهمي

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مصطفى فهمي وفاتن
مصطفى فهمي وفاتن موسى
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تصدر اسم الفنان مصطفى فهمي تريندات جوجل اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، حيث نشرت طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى فيديو جديد لتوضح تفاصيل بشأن انفصالهما.

 

تفاصيل انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى

نشرت الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، فيديو وصفه البعض بالصادم من داخل شقتها، بعد طلاقها من الفنان المصري.
كما أوضحت فاتن موسى في الفيديو اختفاء مقتنياتها الشخصية قائلة: "مفضيلي كل الإكسسوارات تبعي، وكل الأشياء الخاصة، ما تركلي شيء، مفضيلي الدريسنج رووم، جيت على بيتي لأخذ أغراضي على مهلي، واللي من حقي ضل فيه، هيدا بيتي أنا، وما عندي غيره".

واختتمت: "أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟ أين مجوهراتي؟ أين إكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل ده خدته معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي؟ خلال 12 يوم فقط".

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