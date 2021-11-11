تعديلات في مباريات دوري القسم الثاني

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن تعديل بعض المباريات بالأسبوع الثامن والثاني عشر من بطولة دوري القسم الثاني للموسم الرياضي 2021 /2022، نظرا لإنشغال بعض ملاعب بمباريات الدوري العام.

وتقام المباريات علي النحو الاتي:

مباراه فريق بتروجت مع فؤيق القناه ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري القسم الثاني والمقرر إقامتها يوم السبت 20 نوفمبر الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا علي ملعب بترو سبورت بدلا من إقامتها يوم الجمعه 19 نوفمبر الجاري.



وجاء تأجيل مباراتين ضمن إطار الأسبوع الثاني عشر من منافسات دوري القسم الثاني

1- مباراه بتروجت مع المصرية للاتصالات والمقرر إقامتها يوم السبت 25 نوفمبر الجاري بدلا من الجمعه 24 نوفمبر في تمام الساعة الثانيه والنصف عصرا على ملعب ستاد بتروسبورت.



2- مباراه وادي دجله مع الإنتاج الحربي ستقام يوم السبت 25 نوفمبر الحاري بدلا من 24 من نفس الشهر الجاري في تمام الساعه الثانيه والنصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري القسم الثاني.