23 % ارتفاع في صادرات مصر من "الغزل والمنسوجات" خلال 9 شهور





ارتفعت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال الفترة "يناير-سبتمبر" من العام الحالى بنحو 23% لتسجل ما قيمته 662 مليون دولار مقابل 539 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر المجلس التصديري للمفروشات والغزل والمنسوجات أن صادرات شهر سبتمبر حققت أعلى قيمة خلال 9شهور الأولى من العام بواقع 83 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي،يليه شهر يونيو بواقع ۸۲ مليون دولار ثم أغسطس بواقع 81 مليون دولار.

وأضاف تراجعت صادرات القطاع خلال الربع الأول ۲۰۲۱ (يناير، فبراير مارس) بنسبة 2.3 % لتسجل ما قيمته 210 ملايين دولار مقارنة بنحو215 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام الماضي، فيما حققت صادرات الربع الثانى من العام ارتفاعا بنسبة 66.9% لتسجل ما قيمته 222 مليون دولار مقابل 133 مليون دولار، وواصلت الصادرات ارتفاعها خلال الربع الثالث من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 18% مقارنة بالربع الثالث من 2020 لتسجل ماقيمته 224 مليون دولار مقابل 189 مليون دولار عن نفس الفترة من 2020.

وحول أهم الدول المستوردة للغزل والنسيج المصري أشار المجلس إلى ان 10دول تستحوذ على 71.6% من إجمالي الصادرات حيث ارتفعت الصادرات إلى "إيطاليا" بنحو 6 % لتبلغ ماقيمته 73.9 مليون دولار مقابل 69.7 مليون دولار،كما زادت الصادرات إلى "الجزائر" بنحو 23%لتسجل ماقيمته 41.6 مليون دولار مقابل 33.7 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات إلى "المملكة العربية السعودية" بنحو 62% لتبلغ ماقيمته 28.5 مليون دولار مقارنة بنحو 17.6 مليون دولار،فيما سجلت تراجعا طفيفا إلى "ألمانيا الاتحادية " بنحو 3%لتبلغ ما قيمته 27مليون دولار مقابل 27.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشار التقرير إلى ان صادرات الغزل والمنسوجات إلى "تونس" حققت ارتفاعا بنحو 30%لتبلغ ما قيمته 24.4 مليون دولار مقابل 18.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، فيما استقرت إلى "اتحاد نيجيريا" عند مستوى 19.4 مليون دولار.

وزادت الصادرات إلى "الأردن" بنسبة 33%لتسجل ما قيمته 18.6 مليون دولار،مقارنة بنحو 13.9 مليون دولار، تلاها "الولايات المتحدة الامريكية" والتى شهدت زيادة بنحو 27%لتسجل ما قيمته 14.9 مليون دولار مقابل 11.7 مليون دولار، كما سجلت زيادة ملحوظة بنحو143%إلى "باكستان" لتبلغ نحو14.5 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار.