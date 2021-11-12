"شهيد الحضارة".. العاملون بمتحف الفسطاط يطالبون بتكريم زميل توفى أثناء العمل

بعد وفاته أثناء العمل.. العاملون بمتحف الحضارة يطالبون بتكريم زميلهم

طالب العاملون في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بتكريم متميز لزميلهم أحمد جمعة والذي كان يعمل في المتحف بإدارة العلميين، حيث رحل الفقيد منذ يومين، أثناء آداء عمله في أحد معامل المتحف، مما سبب لهم حزنًا عميقًا، كونه كان محبوبًا ومتفانيًا في عمله.

شهيد متحف الحضارة

وأكد العاملون أن الراحل توفي أثناء عمله، فهو “شهيد متحف الحضارة”، حيث كان يتسم بالأخلاق والإخلاص في عمله، وأقل تقدير أن تطلق وزارة السياحة والآثار اسمه علي المعمل الذي كان يعمل فيه، والذي شهد لحظاته الأخيرة، وطالبوا بآداء كافة مستحقاته المالية لأسرته.

وكانت حالة كبيرة من الحزن قد سيطرت بين العاملين بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عقب رحيل زميلهم أحمد جمعة، داعين الله عز وجل أن يغفر له ويتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

دفتر عزاء كبير من الزملاء

وتحولت صفحات العاملين في المتحف من مختلف التخصصات إلى دفتر عزاء كبير، حيث أخذ كل مقرب من الراحل ذكر الصفات والأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها، حيث كانت علاقته جيدة وطيبة مع الجميع.

وأكدوا أنه كان نعم الخلق طيب مبتسم دائما،وكان من أطيب خلق الله وسيرته الحسنة تسبقه، حيث وصفه الأستاذ الدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية آثار الأقصر وعضو اللجنة العلمية والعرض المتحفي بالمتحف قائلًا، البقاء لله في إبني الحبيب.