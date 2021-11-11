سيميوني مطلوب في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
سيميوني
سيميوني
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي يستهدف التعاقد مع جيوفاني سيميوني نجم هيلاس فيرونا الإيطالي ونجل الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني.

سيميوني مطلوب في الدوري الإنجليزي

وأكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن سيميوني اقتحم دائرة اهتمامات وست هام يونايتد في الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سيميوني البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في الموسم الحالي في صفوف هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من كالياري.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خاض سيميوني مع هيلاس فيرونا 10 مباريات في الموسم الحالي وسجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

أخبار سيميوني اتلتيكو مدريد كرة عالمية الدوري الانجليزي رياضة
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