رئيس هيئة السياحة البرازيلية: الإمارات توفر سوقا استراتيجية لبلادنا

أكد كارلوس بريتو، رئيس هيئة السياحة البرازيلية "إمبراتيور"، أن دولة الإمارات توفر سوقًا استراتيجية لبلاده التي تتطلع لترسيخ مكانتها كوجهة آمنة لسوق السياحة الإماراتية فيما تعمل حاليًا على تسليط الضوء على عوامل جذبها السياحي المميزة في مجالات تشمل خدمات تناول الطعام، والأعمال، والتسلية والترفيه، والخدمات العلاجية؛ مما يزود السياح القادمين من الإمارات بمجموعة من المزايا الفريدة.

وقال بريتو - في تصريحات على هامش مشاركة البرازيل في إكسبو 2020 دبي - إن البرازيل تسعى لضمان بيئة سفر آمنة للسياح مع استئناف قطاع السياحة الدولية نشاطه حاليًا..مشيرا إلى أن بلاده تمتلك الكثير من المقومات الطبيعية والبيئية لاستئناف النشاط السياحي خاصة وأن 66% من أراضيها مغطاة بالنباتات المحلية مثل غابة الأمازون المطيرة "أمازونيا" وغيرها تضم مناطق محمية شاسعة.

وتشارك هيئة السياحة البرازيلية "إمبراتيور" في إكسبو دبي 2020 لتؤكد استعداد البرازيل للترحيب بالزوار الدوليين.

وخلال الحدث، عقدت الهيئة اجتماعًا مع "طيران الإمارات" بهدف زيادة ربط الوجهات في الجنوب والشمال، مع التركيز على الأمازون وشمال شرق البرازيل، مع دبي ومراكز طيران الإمارات الأخرى على الرحلات التي تديرها شركة الطيران.

ومنذ 31 أكتوبر، الماضي استأنفت "طيران الإمارات" تشغيل رحلاتها المباشرة بين ساو باولو ودبي.. وسيتم تشغيل المسار مرة أخرى مع طائرة إيرباص A380، أكبر طائرة تجارية في العالم والتي تتسع لنحو 500 راكب في 3 درجات "الأولى ورجال الأعمال والاقتصادية".

وكانت البرازيل قد أطلقت قبل عام ونصف العام حملة بعنوان "السياحة المسؤولة.. نظيفة وآمنة" للحد من آثار الوباء وتهيئة عودة القطاع تدريجيًا لنشاطه عقب "كوفيد-19".. وبفضل هذه الخطوة، باتت البرازيل مستعدة للترحيب بالسياح الدوليين وبلوغ مستويات ما قبل الجائحة لحركة السياح وهو ما أثمر عن نحو 6،19 مليون فرصة عمل، ودعم الاقتصاد البرازيلي بعائدات تقدر بنحو 71،8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020.