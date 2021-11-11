اللجنة الرياضية بـ كلية التربية جامعة عين شمس تحقق إنجازًا غير مسبوقًا في النشاط الطلابي لعام 2021

حققت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية التربية جامعة عين شمس تحت قيادة محمد مصطفى كامل أمين اللجنة، إنجازات غير مسبوقة منذ انطلاق النشاط الطلابي، وذلك على صعيد الأحداث والتنظيمات الطلابية التي وقعت داخل أرجاء الكلية تحت إشرافها لعام 2021.

واستطاعات اللجنة أن تنفذ بعض النشاطات الإبداعية التي تعمل في إطار أهداف الأنشطة الطلابية المنشودة من جانب كلية التربية بشكل خاص وجامعة عين شمس على قطاع أوسع، فشهد العام الدراسي الأخير بعض النشاطات غير المسبوقة التي تعمل على تنفيذ المحاور المطلوبة لإكمال جوانب النشاط الطلابي والارتقاء بمستوى اللجنة على صعيد المنافسة الشريفة التي تقوم في صدد الارتقاء بمكانة الكلية التي تمثل الصرح التعليمي العريق جامعة عين شمس في إطار القيمة التنظيمية المطلوبة على صعيد الجامعات المصرية بأكملها.

وفيما يلي تأتي إنجازات اللجنة الرياضية بكلية التربية جامعة عين شمس بالنشاط الطلابي لعام 2021 عقب انتهاء مهمتها بشكل رسمي بقيادة محمد مصطفى كامل أمين اللجنة:-

إقامة أول مهرجان رياضي كامل منذ انطلاق النشاط الطلابي بالجامعة، والذي شهد بعض الألعاب المميزة، وهي: (الكرة الطائرة، كرة السلة، الشطرنج، مصارعة الذراعين، عقارب الساعة، كرة الطاولة "بنج بونج" وملعب صابون).

إجراء نشاط رياضي يربط بين الشخصيات الهامة على الساحة الكروية بشكل خاص وبين طلاب الجامعة وعرض أسئلتهم واستفسارتهم الكاملة مع عمر ربيع ياسين المُرشح بانتخابات النادي الأهلي تحت عنوان "اسأل الرياضي".

تأسيس مجلة رياضية وإطلاقها لتتناول الأحداث الأبرز على صعيد الرياضة في عام 2021.

إقامة مسابقتي دوري الطائرة والبينج بونج بصورة تنافسية تنظيمية على قطاع طلابي أوسع.

إقامة بطولة بيس 2021 ألكترونيًا في ظل حرص اللجنة الرياضية بجامعة عين شمس على تحقيق أغراضها الترفيهية والتنافسية في الصدد التعليمي الأساسي الذي يضمن ذلك عن بعد، مع مواجهة فيروس كورونا المستجد وتفشيه في وقت مبكر من العام الجاري.