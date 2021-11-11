أخيرا.. إطلاق لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State على أندرويد

تعاونت شركتي كرافتون وتينسنت المطورين لتطوير لعبة ببج موبايل، واليوم تم الإعلان عن ببجي نيو ستيت PUBG New State اليوم بعد تأخر دام شهرين.

ماهي لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State ؟

كما أصبحت لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State للأندرويد متاحة الآن للتحميل على متجر جوجل بلاي، وتدور أحداث اللعبة في عام 2051.

وعند تحميل اللعبة ستجدها تحتوي على رسومات وألعاب نارية محسّنة، وستتميز بخرائط جديدة، وأوضاع لعب وآليات لعب فريدة من نوعها.

وتحتاج اللعبة، الحصول علي تسجيل مسبق للعبة، وسيحصل اللاعبون على مكافآت حصرية بما في ذلك مظهر محدود للمركبة.



وعن متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت لنظامي Android وiOS، يمكن الآن تنزيل لعبة ببجي نيو ستيت من خلال متجر Google Play ولكن في متجر أبل لا تزال مدرجة للتسجيل المسبق. ومع ذلك، من المتوقع أن تصبح متاحة لمستخدمي iOS أيضًا في وقت لاحق اليوم.

و سيحتاج مستخدمو أندرويد إلى جهاز به ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 2 جيجابايت وإصدار أندرويد 6 أو أعلى، ويبلغ حجم اللعبة نحو 1.4 جيجا بايت بينما بالنسبة لأجهزة أبل، يبلغ نحو 1.5 جيجا بايت.

ويحتاج مستخدمو iOS، جهاز iPhone أو iPad يعمل بالإصدار 13 من نظام التشغيل iOS أو إصدار أحدث.

يشار إلى أن ببجي نيو ستيت تعد لعبة معركة ملكية طورتها PUBG Studios وتأتي بعد أشهر قليلة من إطلاق لعبة Battlegrounds Mobile India التي تسمى BGMI. في حين أن لعبة BGMI حصرية للهند، فقد تم إصدار PUBG: New State عالميًا.

وقالت كرافتون، عن إنشائها بأنها واحدة من أكثر ألعاب الهاتف المحمول واقعية وتقدمًا من الناحية التكنولوجية حتى الآن، متعهدة بإطلاق سلسلة قوية ومتسقة للمحتوى الجديد ودعم الخدمة العالمية وإجراءات مكافحة الغش بعد إطلاق اللعبة.