الاتحاد الأوروبي يضع خطة بنية تحتية بقيمة 46 مليار دولار لمواجهة الصين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 يكشف الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل النقاب عن استراتيجيته الخاصة بإنفاق أكثر من 40 مليار يورو (45.9 مليار دولار) على التكنولوجيا والبنية التحتية، وهي جزء أساسي في مواجهة الغرب لبرنامج الحزام والطريق الصيني.


ووفقا لمسودة اطلعت عليها وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم، سوف تركز استراتيجية “المخرج العالمي” للاتحاد الأوروبي على مشروعات الرقمنة والنقل والطاقة والتجارة.

وتهدف الخطة إلى تعزيز مصالح أوروبا وقدرتها التنافسية على مستوى العالم، مع تعزيز المعايير والقيم البيئية المستدامة.

وتأتي الاستراتيجية في أعقاب اتفاق بقيادة الولايات المتحدة تم التوصل إليه خلال قمة مجموعة السبع في يوليو، حيث اتفق القادة على إطلاق مبادرة بنية تحتية عالمية تسمى “إعادة بناء عالم أفضل” للمساعدة في تضييق فجوة الحاجة إلى البنية التحتية في العالم النامي وتوفير منافس أخضر لمبادرات الصين الطموحة.

وجاء في المسودة أن خطة “المخرج العالمي” سوف توفر “علامة تجارية شاملة لاستثمارات الاتحاد الأوروبي الواسعة بالفعل في البنية التحتية على مستوى العالم، وذلك للسماح بتنسيق أفضل بين الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين وفتح الطريق أمام التمويل.

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