العراق يخطط لزيادة صادرات النفط إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده تخطط لزيادة صادرات الخام إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2022.

وأضاف وزير النفط العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع وحيد أليكبيروف، رئيس شركة النفط الروسية “لوك أويل”: “أن الرقم لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان في شمال البلاد”.

وأشار عبد الجبار، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات العراق، باستثناء صادرات كردستان، نحو 3.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر القادم.

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