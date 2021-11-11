معرض "فيليبس" للساعات الفاخرة ينطلق في الرياض

انطلق أمس معرض فيليبس للساعات الفاخرة، الذي تستضيفه هيئة الأزياء في أول زيارة له للمملكة، وذلك ضمن جولة عالمية تنفذها شركة فيليبس للمزادات بالتعاون مع باكس آند روسو قبل موعد إقامة المزاد العلني الافتراضي على مقتنيات المعرض بمدينة نيويورك في شهر ديسمبر المقبل.

وينتظر عشاق الساعات السعوديون على مدى ثلاثة أيام متتالية عروضًا لأندر الساعات في العالم التي تعد من التحف الفنية الباهرة مثل ساعة إدوارد هورنبي توربيون للجيب التي صممها جورج دانيلز، الذي يعد "أب" صناعة الساعات المستقلة الحديثة، ومن رولكس ساعة دايتونا بول نيومان "جون بلاير سبيشل"، ودايتونا "ذا دكتور" التي تتميز بقرص نابض، كما يحتوي المعرض على ساعة كالاترافا من باتيك فيليب من البلاتين، إضافة لساعة توربيون إيروداين آر إم 022 ثنائية التوقيت ذات الإصدار المحدود لريتشارد ميل، إلى جانب تواجد العلامات التجارية الفاخرة مثل أوديمار بيغيه، وآي لانغيه أند زونه، وإف بي جورن، والتي يُمثّل وجودها في المملكة عبر معرض فيليبس جانبًا من تنامي نشاط قطاع الأزياء السعودي وعمق ارتباطه بأفخم العلامات التجارية العالمية.

ويحظى المعرض بتواجد فريق مكون من خبراء مرموقين جاهزين على أهبة الاستعداد لإرشاد عشاق الساعات ومقتنييها، إضافةً إلى توفير فرصة مثيرة لهواة جمع واقتناء الساعات ومقابلة المختصين بالمعرض، ومشاهدة بعض من أندر الساعات وأكثرها تميزًا في العالم، إلى جانب الحصول على فحص مجاني لساعاتهم الخاصة.

وتأتي استضافة معرض "فيليبس" كجزءٍ من جولتهم العالمية للساعات النادرة التي طاف من خلالها عددًا من المدن الكبرى حول العالم، قبل أن يحط رحاله في مدينة الرياض، والتي تسعى من خلالها هيئة الأزياء إلى استقطاب العديد من فعاليات الأزياء الفاخرة التي تمتلك سوقًا مميزة في المملكة، ضمن العديد من الفعاليات التي ستقدمها الهيئة لمجتمع الأزياء المحلي والإقليمي والدولي خلال الأشهر المقبلة.