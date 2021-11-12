بن شرقي يقترب من الرحيل

يبدو أن الدولي المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك، بات قريبا من مغادرة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعد فشل المفاوضات معه لتجديد عقده والاستمرار مع الزمالك.

بن شرقي يقترب من مغادرة الزمالك

واستقر جهاز الكرة في النادي الزمالك على عرض أشرف بن شرقى للبيع، حال التعثر فى خطوة تجديد عقده مع الفريقفى انتقالات شهر يناير، حال رفض اللاعب شروط ميت عقبة.



ويتخوف جهاز الكرة فى نادى الزمالك من رحيل أشرف بن شرقى فى صفقة انتقال حر، إذ قال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن كل الأمور واردة فى ملف تجديد عقد اللعب مع الفريق".



ويسعى مسئولو الزمالك لحسم موقف بنشرقي النهائي من تجديد عقده مع الفريق من عدمه في الأيام المقبلة، بعدما أكدت تقارير مغربية بحث اللاعب عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة البيضاء.

