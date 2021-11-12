"المصري للشؤون الخارجية": تربطنا بليبيا علاقات تاريخية.. واستقرارها أمن قومي

أشاد الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بدور مصر في دعم المسار السياسى فى ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائى والإقليمي والدولى.

وقال الدكتور عدلي سعداوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ليبيا من دول الجوار لها أهميتها السياسية والاستراتيجية وتربطنا بهم علاقات تاريخية، وتمتلك ثروات كبيرة من البترول واستقرارها يمثل أمن قومي للشأن المصري.

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، يؤكد على أهمية إتمام العملية الانتخابية في موعدها ديسمبر المقبل وإزالة كافة المعوقات التي يمكن أن تعرقل إجرائها، لافتا أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى استقرار المنطقة، ودول الجوار لها أهمية كبرى، مؤكدا أن استقرار الوطن العربي وشمال إفريقيا ينال أولوية السياسة الخارجية لمصر، ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.