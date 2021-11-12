السفير محمد العرابي: العالم بصدد إعادة ترتيب النظام الدولي

أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بالمباحثات التي جربت بين وزير الخارجية سامح شكرى وعضو الكونجرس الأمريكي آدم سميث، في إطار المشاورات الرامية إلى مواصلة تطوير مسار العلاقات المصرية – الأمريكية.

وقال السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن اللقاء يؤكد تأثير مصر على مراكز القوى واتخاذ القرار في واشنطن الخاصة بالسياسية الخارجية لها والتي تتسم بالتنوع.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، العالم بصدد إعادة ترتيب النظام الدولي في السنوات القادمة وكانت أول خطوة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مما يؤسس لتطورات جديدة في علاقات السياسة الأمريكية بدول المنطقة، لافتا أن مصر من الدولة المستقرة.