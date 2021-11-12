السفير محمد العرابي: العالم بصدد إعادة ترتيب النظام الدولي

توك شو
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
Advertisements

أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بالمباحثات التي جربت بين وزير الخارجية سامح شكرى وعضو الكونجرس الأمريكي آدم سميث، في إطار المشاورات الرامية إلى مواصلة تطوير مسار العلاقات المصرية – الأمريكية.

وقال السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن اللقاء يؤكد تأثير مصر على مراكز القوى واتخاذ القرار في واشنطن الخاصة بالسياسية الخارجية لها والتي تتسم بالتنوع.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، العالم بصدد إعادة ترتيب النظام الدولي في السنوات القادمة وكانت أول خطوة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مما يؤسس لتطورات جديدة في علاقات السياسة الأمريكية بدول المنطقة، لافتا أن مصر من الدولة المستقرة.

الخارجيه محمد موسى محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات جالاتا سراي مع ديانج

سمير صبري: جلسة تصوير محمد رمضان الأخيرة دعوة وتحريض على التحرش

منة فضالي: اتصدمت في المخرج العراقي.. والوسط الفني يفتقد إلى وجود صناع محترمين

أمطار رعدية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

بيانيتش مرشح للعودة إلى برشلونة

شعرت بارتياح بعد سماعها مدح النبي.. آخر مستجدات الحالة الصحية لسهير البابلي

"حابسيني في الحمام وبيضربوني".. منة فضالي تكشف تفاصيل اعتداء مخرج فيلمها الجديد على عامل

موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم