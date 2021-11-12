السفير محمد العرابي: مصر تستهدف إقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي

توك شو
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن وزارة الخارجية المصرية تقوم بدور كبير لمواكبة التطورات التي تحدث في المنطقة والعالم بكفاءة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف إقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر تساند القضية الليبية في جميع المحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، العالم يشهد حرب باردة بين أمريكا والصين، لافتا أن مصر عليها دور محوري واستراتيجي لفرض السيطرة والسلام والتنمية على المنطقة، هناك محادثات جديدة بين استراليا وأمريكا وبعض الدول في آسيا مما ينقل مركز الثقل إليها.

محمد العرابي وزارة الخارجية محمد موسى وزير الخارجية الأسبق

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