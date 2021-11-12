السفير محمد العرابي: مصر تساند القضية الليبية في جميع المحافل الدولية والإقليمية

توك شو
مصر وليبيا
مصر وليبيا
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، مصر تساند القضية الليبية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، لافتا أن وزارة الخارجية المصرية تقوم بدور كبير لمواكبة التطورات التي تحدث في المنطقة والعالم بكفاءة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف إقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي.


وتابع السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أزمة ليبيا تنقسم إلى شقين التوافق الداخلي وانسحاب المليشيات والمرتزقة، لافتا إلى أن الاختلافات في وجهات النظر بين القيادات قد تهدد إجراء الانتخابات في موعدها.  

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، العالم يشهد حرب باردة بين أمريكا والصين، لافتا أن مصر عليها دور محوري واستراتيجي لفرض السيطرة والسلام والتنمية على المنطقة، هناك محادثات جديدة بين استراليا وأمريكا وبعض الدول في آسيا مما ينقل مركز الثقل إليها.

الخارجيه محمد العرابي وزارة الخارجية محمد موسى

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