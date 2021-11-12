محمد موسى: لازم العلماء والدعاة ينزلوا إلى الشارع مرة أخرى

أشاد الإعلامي محمد موسى، بمجموعة من دعاة الأزهر جابت الشوارع بالزيّ الأزهري بحثًا عن الدعوة في قلوب الناس المتراصّين على مصاطب الطُرقات المُختلفة، وداخل المقاهي.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "فعلًا أحسن حل لمنع الجريمة في بلادنا.. لازم العلماء والدعاة ينزلوا إلى الشارع مرة أخرى.



وأتم الإعلامي محمد موسى، "مينفعش نبعد الدين ومن يعلمنا الدين عن حياتنا، لما نبعد الدين والمصلحين عن حياتنا مش هنلاقي غير البلطجة والخطف والمخدرات والفحش والزنى، ربنا يسترها علينا وعليكم ويردنا إلى طاعته ردًا جميلًا.. مصر عايزة يدخلها الإسلام من جديد".