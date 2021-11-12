شاهد.. نمو كبير في صافي الدخل من العائد ببنك التعمير والإسكان

أشاد الإعلامي محمد موسى، بنتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2021 نجاح إدارة البنك في المحافظة على قوة مركزه المالي حيث بلغت الأرباح الإجمالية قبل الضرائب 2.038 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.5% عن فترة المقارنة.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن البنك قد اعتمد قوائمه المالية المستقلة عن التسعة أشهر الماضية والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، واستمر في تحقيق نتائج جيدة محققا أرباح بلغت 1.434 مليار جنيه بعد الضرائب، مشيرًا أن تلك النتائج المتحققة تعكس أداءً تشغيليًا قويًا، وكانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والحرص على تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء في مختلف المجالات.

وتابع الإعلامي محمد موسى، بنك التعمير والإسكان يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة جعلته نموذج يجب أن ينظر إليه الجميع، ومواجهته كل التحديات في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيدا باختيارات حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لقيادات قطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام بالبنك بقيادة غادة الهادي.

وأكد حسن غانم أن البنك مستمر في تطبيق خطة التطوير والتوسع المستمر، تماشيا مع خطط وتوجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.

أضاف حسن غانم، أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك، بالإضافة إلى الاستثمار في خطة التوسع خاصة في العاصمة الإدارية لدعم خطة الدولة.

ووفقا لبيان البنك، بشأن القوائم المالية المستقلة خلال الربع الثالث من عام 2021، فإن الزيادة جاءت مدعومة بعدة عوامل

ارتفاع كبير في صافي الدخل من العائد ليتخطى الـ2.451 مليار جنيه مقارنة بـ 1.972 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بنسبة نمو 24.3%.

نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.4% لتصل إلى 3.288 مليار جنيه مقارنة بـ 2.978 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وقال غانم إن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 22.40%، وحقق البنك عائدًا على حقوق الملكية بمعدل 16.7%، وعائد على الأصول 2.07% بنهاية سبتمبر 2021، حيث حقق البنك نموا ملحوظا في اجمالي الأصول ليصل إلى 69.16 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.6 % عن فترة المقارنة.