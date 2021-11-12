خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي نجت من الانكماش في جائحة كورونا

الاقتصاد
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري تحسن كثيرا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى لصمود مصر أمام جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نجت من الانكماش في ظل جائحة كورونا طبقا للمؤسسات المالية العالمية التي أشادت باقتصاد مصر، موضحة أنها حافظت على التصنيف الائتماني خلال أزمة كورونا.

وكانت وزارة المالية، أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أثبت نجاحه بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، موضحة أن نتائج البرنامج ظهرت خلال جائحة كورونا، التي بسببها تأثرت كبرى اقتصادات العالم، ولكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية.

الشرق الأوسط محمد موسى الاقتصاد المصري
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