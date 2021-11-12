خبير اقتصادي: الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بـ 5.6 مليار يورو

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري حقق احتياطي نقدي كبير، وكذلك معدل نمو كبير خلال الفترة الماضية بنسبة بلغت 5.6%، وهو ما مكّن الدولة وأعطاها مكتسبات وجعلها لديها المرونة والقدرة الكافية للتعامل بشكل أكثر حرفية، أمام جائحة كورونا التي أربكت العالم كله.



وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اقتصاد مصر تحسن كثيرا بفضل برامج الإصلاح الذي نفذتها الدولة في الفترة الماضية، وهو ما استطاعت معه الدولة تستقبل استثمارات فرنسية فقط بقيمة 5.6 مليار يورو، متمثل في 165 شركة، يعمل فيها أكثر من 100 ألف عامل مصري، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت الأولى جذبا للاستثمارات على مستوى إفريقيا، والثانية على مستوى الدول العربية.



وتابع، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نجت من الانكماش في ظل جائحة كورونا طبقا للمؤسسات المالية العالمية التي أشادت باقتصاد مصر، موضحة أنها حافظت على التصنيف الائتماني خلال أزمة كورونا.