مصر للتأمين: نستهدف التواجد ضمن مصاف الشركات العالمية

توك شو
مصر للتأمين
مصر للتأمين
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بتبني شركة مصر للتأمين – التابعة للقابضة للتأمين، بقيادة عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، استراتيجية طموحة نحو التطور والتقدم بكافة مجالات العمل سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي أو الإداري والبشري.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قطاع التأمين يعزف سيمفونية نجاح، بقيادة باسل الحيني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصر القابضة للتأمين مشيدا بالجهد الكبير الذي تبذله مجالس إدارات الشركات التابعة حيث حققت نتائج كبيرة في ظل التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد جودة أن الشركة تسعى إلى تحقيق رؤية واستراتيجية طموحة تنطلق من تراث علامتها التجارية الرائدة وتعمل على تطوير المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء تحقيقًا لرؤيتها في الريادة إقليميا بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وتدعيم نشاط إعادة التأمين والفروع الخارجية للشركة وتحقيق التحول الرقمى الكامل وتحفيز الشمول المالي والعمل على أن تكون الشركة ضمن مصاف شركات التأمين العالمية من خلال التوافق مع المعايير العالمية.
وأوضح أن الشركة استطاعت المضي قدمًا نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة لتتجسد نتائجها وثمارها على ارض الواقع، فقد جاءت المؤشرات المالية دلالة على ذلك فقد استطاعت الشركة تحقيق معدل نمو بلغ 9% بمحفظة أقساطها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ومعدل نمو 12% خلال الشهر الرابع من العام المالي الجاري 2021/2020.

التحول الرقمي محمد موسى

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