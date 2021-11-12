محمد موسى يواصل هجومه على محمد رمضان: ضيع شبابنا ونشر التحرش

شن الإعلامي محمد موسى هجوما حادا على أثار الفنان محمد رمضان بسبب جلسة تصوير جريئة له مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الأخ محمد رمضان اللي ساب البلطجة وراح للعري ومخالفة تقاليدنا وعاداتنا.. أنا مش فاهم اللي بيعمله ده إيه وهل هو كدة تبع الموضة والتريند ونجم عالمي لما يحضن فنانة أورفاشي راوتيلا ملكة جمال الهند ويتصور وهو لامس جسمها؟.



وأتم، "وكمان ظاهر وهو مش لابس حاجة واتحذر قبل كدة من الظهور من غير ملابس في الحفلات.. أنا مش فاهم هو بيبص لإيه ولا عايز يوصل لإيه بطريقته دي هو كدة بيضيع نفسه وبيطلع المتحرشين والارف اللي بنشوفه من بعض الشباب دلوقتي".