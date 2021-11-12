سمير صبري: جلسة تصوير محمد رمضان الأخيرة دعوة وتحريض على التحرش

توك شو
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements

قال المحامي سمير صبري، إن الأعمال الفنية مقصود بها تقديم رسالة للجمهور، لكن ما يقدمه الفنان محمد رمضان ليس فنا، وإنما إسفاف و"قلة أدب"، موضحا أن تصرفاته المختلفة مثل قيامه برمي الدولارات في حمام السباحة، يدل على أنه "شبع بعد جوع".

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مثل هذه النوعية من الأفلام التي تظهر فيها البلطجة والمخدرات والقتل تؤثر على المجتمع وتؤدي لانتشار الجريمة في الشارع، والدليل على ارتكاب جرائم قتل في الشارع.

وتابع، أن عددا من أشباه الفنانين يقدم "إسفاف" وليس أعمالا فنية، موضحا أن ما قدمه محمد رمضان من خلال فيديوهات الرقص مع المضيفات في الطائرة أو جلسة التصوير مع ملكة جمال الهند هو دعوة وتحريض على التحرش.

محمد موسى إعلامي محمد رمضان

مواد متعلقة

عاجل.. السيسي يعين أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

شاب يروي تفاصيل وكواليس التحرش بفتاة داخل أتوبيس بالعادي (فيديو)

بالأسماء.. السيسي يعين 97 معاونا بالنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2014

غدا.. محمد مهران وملك قورة ضيفا منى الشاذلي في برنامج "معكم"

النيابة الإدارية تعلن عن موعد حلف اليمين القانونية لدفعة 2013

ضربة موجعة للفراعنة قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم

عاجل - كيروش يستبعد 10 لاعبين من قائمة مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت نارية»

ألقاب ومشاركات سعد سمير مع الأهلي قبل رحيله إلى "فيوتشر"
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات جالاتا سراي مع ديانج

سمير صبري: جلسة تصوير محمد رمضان الأخيرة دعوة وتحريض على التحرش

منة فضالي: اتصدمت في المخرج العراقي.. والوسط الفني يفتقد إلى وجود صناع محترمين

أمطار رعدية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

بيانيتش مرشح للعودة إلى برشلونة

شعرت بارتياح بعد سماعها مدح النبي.. آخر مستجدات الحالة الصحية لسهير البابلي

"حابسيني في الحمام وبيضربوني".. منة فضالي تكشف تفاصيل اعتداء مخرج فيلمها الجديد على عامل

موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم