سمير صبري: جلسة تصوير محمد رمضان الأخيرة دعوة وتحريض على التحرش

قال المحامي سمير صبري، إن الأعمال الفنية مقصود بها تقديم رسالة للجمهور، لكن ما يقدمه الفنان محمد رمضان ليس فنا، وإنما إسفاف و"قلة أدب"، موضحا أن تصرفاته المختلفة مثل قيامه برمي الدولارات في حمام السباحة، يدل على أنه "شبع بعد جوع".

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مثل هذه النوعية من الأفلام التي تظهر فيها البلطجة والمخدرات والقتل تؤثر على المجتمع وتؤدي لانتشار الجريمة في الشارع، والدليل على ارتكاب جرائم قتل في الشارع.

وتابع، أن عددا من أشباه الفنانين يقدم "إسفاف" وليس أعمالا فنية، موضحا أن ما قدمه محمد رمضان من خلال فيديوهات الرقص مع المضيفات في الطائرة أو جلسة التصوير مع ملكة جمال الهند هو دعوة وتحريض على التحرش.