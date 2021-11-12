"حابسيني في الحمام وبيضربوني".. منة فضالي تكشف تفاصيل اعتداء مخرج فيلمها الجديد على عامل

توك شو
منة فضالي
منة فضالي
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روت الفنانة منة فضالي، تفاصيل تعرضها للتهديدات من مخرج فيلمها الجديد المخرج العراقي صفاء الدين عيدي،  والذي صورت العديد من مشاهده، وكان يتبقى لها 7 أيام تصويرًا على انتهائه فقط.

وأضافت الفنانة منة فضالي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت الوجه الآخر للمخرج العراقي، لافتة أنه أختفى وفوجئنا بأنه عنوانه المدون بالعقد غير صحيح،  "ويرفض الرد على أي مكالمات.. وعامل البوفيه "عم محمد" تم الاعتداء عليه لمطالبته بمستحقاته البالغة 2800 جنيه مقابل المشروبات التي قدمها لفريق العمل.
 
وتابعت الفنانة منة فضالي، الأستاذة وسام المنتج المنفذ للفيلم أسلت إلينا فويس على جروب العمل تستغيث فيه من تلقيها تهديدات بالاعتداء عليها حال طلبها مستحقاتها، مضيفة: عامل البوفيه استغاث بأسامة بركات مدير التصوير: إلحقني حابسيني في الحمام وبيضربوني".

محمد موسى منة فضالى الحدث اليوم

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